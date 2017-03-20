Дивіться "Вєсті.UA". Конопляна столиця України. СуперПарубій

Сьогодні у свіжому випуску програми "Вєсті.UA" – легалізація наркотиків дісталась України – у Глухові планують відкрити центр терапії марихуаною. Андрій Парубій вирішив врятувати Володимира Гройсмана від можливої відставки та відтепер забезпечити майбутнім прем'єрам комфортне життя.

У вересні 2012 року Віталій Кличко провів останній боксерський бій на професійному рингу. Проте два роки по тому мер Києва мав нагоду знову повернутись на ринг, а його суперником міг стати політик-важковаговик.

Про це та багато іншого дивіться сьогодні на 24 Каналі о 18:30. Буде цікаво!