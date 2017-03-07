Дивіться "Вєсті.UA": Баланда для Насірова. Священики та повії

Сьогодні у свіжому випуску програми "Вєсті.UA" – головний податківець має два місяці на роздуми за ґратами. Щоправда, не факт, що Насірову доведеться сидіти, якщо він по засіках нашкребе трохи грошей. Священик з Харкова вирішив розібратися з проституцією. Однак з гріхом у священнослужителя виявилися особливі стосунки.

В Україну повертаються морози. Саме час закутатися в плед та погрітися біля каміну. Ідеальне для цього місце – затишна маршрутка у Кривому Розі. Громадський транспорт у цьому українському місті не залишить нікого байдужим. Про це та багато іншого дивіться сьогодні на 24 Каналі о 18:30. Буде цікаво!