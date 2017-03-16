Дивіться "Вєсті.UA". Донецька подорож Савченко. Тюремний туалет для Єфремова

Сьогодні у свіжому випуску програми "Вєсті.UA" – щоб добратися з Києва до Донецька, Надія Савченко вигадала хитрющий план. Головний член екс-регіоналів Олександр Єфремов просто не встиг відправитись в Ростов чи на Панаму, як більшість його друзів. І тепер з кисло-святим виразом обличчя розповідає як йому важко жити в СІЗО.

Валерія Гонтарева – один з впевнених лідерів у рейтингу нелюбові українців. До глави НБУ сьогодні мають претензії і політики, і бізнесмени, і прості смертні. Тим не менше Гонтарева з 2014 року міцно сидить у своєму кріслі. І навіть збирається передати свій досвід іншим поколінням. Про це та багато іншого дивіться сьогодні на 24 Каналі о 18:30. Буде цікаво!