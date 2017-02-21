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Дивіться "Вєсті.UA". Доторкана Надія. Загравання з "латексною коаліцією"

18:23, сьогодні 26 Читать новость на русском
Вєсті.UA
Вєсті.UA / 24 Канал

Сьогодні у програмі "Вєсті.UA" – з'явилась та, яка готова зняти з себе недоторканість. Свого часу Олег Ляшко кричав і розпинався, що ця парламентська більшість – це не коаліція, а одноразовий презерватив. Та тепер лідер "радикалів" перепросився і вирішив позагравати із "латексною елітою".

Регіонали завжди вражали несмаком на грані із божевіллям. Янукович зі своєю "Хонкою", страусами і золотим батоном. Українська пародія на Юлія Цезаря – Пшонка – зі своїм золотим палацом. Особливим стилем відзначився ще один представник колишньої бригади Януковича. Він будує собі... філіал російської народної казки.

Про це та багато іншого дивіться на 24 каналі сьогодні о 18:30. Буде цікаво!

Теги: Україна
Джерело: 24 Канал
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