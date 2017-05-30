Дивіться "Вєсті.UA". Дуже хворий Насіров. Модифікований фонтан

Сьогодні у свіжому випуску програми "Вєсті.UA" – Роману Насірову далі зле і, от біда, в Україні немає кому лікувати колишнього очільника ДФС. Навряд чи кияни прагнули таких нових прикрас для свого міста, як фонтан із окропу, висотою у семиповерховий будинок.

"Весь світ театр, а люди в ньому – актори", – писав Шекспір. Просто у декого акторський талант спить до слушної пори. А після високоградусного напою творчих поривів вже не вгамувати. На трасі на Львівщині розігралася справжня драма. Причому талантам головного героя могли б позаздрити навіть деякі оскароносці.

Про це та багато іншого дивіться сьогодні на 24 Каналі о 18:30. Буде цікаво!