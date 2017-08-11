Дивіться "Вєсті.UA". "Гомо рагулітос". Дієта врятує Україну

Дивіться у свіжому випуску "Вєсті.UA" – в Україні помітили новий гібридний елемент соціуму. Поки головні фінансисти країни ламають голови, як побороти українцям бідність, вихід знайшов головний дієтолог країни.

На чому ж таки економлять українці? Як виявилося, для декого безвіз і досі не настав.

Про це та багато іншого дивіться сьогодні о 18:30. Буде цікаво!