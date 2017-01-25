Дивіться "Вєсті.UA": Ляшко переймається селом. Мавпа відповідатиме за освіту у Сумах

Сьогодні у свіжому випуску програми "Вєсті.UA" – лідер радикалів настільки перейнявся проблемою села, що купив там нерухомість за декілька мільйонів гривень. У Сумах освітою займатиметься капуцин.

Ще у XIX столітті Маніфест Комуністичної партії Маркса і Енгельса гласив: Привид ходить Європою. часи і ставлення до комуністів змінились. Але привид продовжує тинятись старим континентом. І що цікаво – у нього український паспорт.

Про це та багато іншого дивіться сьогодні на 24 Каналі о 18:30. Буде цікаво!