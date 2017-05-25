Дивіться Вєсті.UA. Місія нездійсненна. Лінивці в Раді

Дивіться у свіжому випуску програми "Вєсті.UA" – масштабна спецоперація по затриманню корупціонерів не виправдала покладених очікувань. Неробством наших нардепів вже нікого не здивуєш. Під час засідань вони грають в комп'ютерні ігри, читають газети, їдять, теревенять про своє, або ж попросту сплять.

Відтепер 75% телерадіоорганізацій здійснюватимуться українською мово. Що робить український парламент? Про це та багато іншого дивіться сьогодні на 24 Каналі о 18:30. Буде цікаво!