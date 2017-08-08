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ЗАГИНУЛА ІРИНА БЕРЕЖНА СПЕКА В УКРАЇНІ ВАСИЛЬ ЛОМАЧЕНКО САНКЦІЇ

Дивіться "Вєсті.UA". Модернізація Ради. Конкурс пісень про кримський міст

18:14, сьогодні 32 Читать новость на русском
Дивіться "Вєсті.UA". Модернізація Ради. Конкурс пісень про кримський міст

Дивіться у свіжому випуску програми "Вєсті.UA" – донедавна головним будмайданчиком в Росії було будівництво на Домі-2, а тепер подібне шоу може перекочувати в Україну. У Росії оголосили конкурс пісень про обіцяний Кримський міст, оди так званому "будівництву століття" заспівали декілька тисяч людей.

НАЗК чи не найстаранніше працює в Україні – бо ж як ще можна пояснити кількість нулів у виписаних для них преміях? Народні депутати не переймаються рішеннями ураїнських суддів, адже виконувати їх, як виявилося, їм не обов’язково.

Про це та багато іншого дивіться на 24 Каналі сьогодні о 18:30. Буде цікаво!

Теги: Новини України
Джерело: 24 Канал
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