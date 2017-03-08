Дивіться "Вєсті.UA": Неповторна Гонтарева. Березневий піар політиків

Сьогодні у свіжому випуску програми "Вєсті.UA" – Валерія Гонтарева не лише "вправно" стримує курс гривні і професійно керує фінансовим середовищем країни, але й вишукано підбирає власний гардероб. Українські політики піаряться на всьому. І Міжнародний жіночий день – не виключення.

Іспанія потерпає від навали туристів. Одну Барселону з населенням 1,5 мільйони мешканців відвідали 32 мільйони мандрівників. Щоб зменшити цей потік, влада міста розглядає можливість прийняти закон, що заборонить будівництво нових готелів. Але не так вже у тій Іспанії красиво, якщо вірити судді з Сєверодонецька.

Про це та багато іншого дивіться сьогодні на 24 Каналі о 18:30. Буде цікаво!