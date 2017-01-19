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Вєсті.UA: Радикальні афоризми Ляшка. Бояришнік для Добкіна

Вєсті.UA 21:18, сьогодні 158 Читать новость на русском
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Сьогодні у свіжому випуску програми "Вєсті.UA" від 19 січня – Рекордсмен зі створення афоризмів серед політиків – Вінстон Черчілль. В Україні його роль намагається грати Олег Ляшко. У соцмережах порадили, що пити Михайлу Добкіну за "Беркут".

Також у випуску:

Райцентр, де не дуже креативно підійшли до демонтажу пам’ятників СРСР.

Які делікатеси закупило державне підприємство на свята – детальніше у цифрі дня.

Сергій Жадан відповів на закиди Медведчука – цитата дня.

У чому особливість закриття публічного дому у Запоріжжі.

Як живеться античним статуям в окупованому Криму.

 

 

Теги: Вєсті.UA Олег Ляшко декомунізація
Джерело: 24 Канал
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