Вєсті.UA: Радикальні афоризми Ляшка. Бояришнік для Добкіна

Сьогодні у свіжому випуску програми "Вєсті.UA" від 19 січня – Рекордсмен зі створення афоризмів серед політиків – Вінстон Черчілль. В Україні його роль намагається грати Олег Ляшко. У соцмережах порадили, що пити Михайлу Добкіну за "Беркут".

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