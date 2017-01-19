Вєсті.UA: Радикальні афоризми Ляшка. Бояришнік для Добкіна
Вєсті.UA 21:18, сьогодні 158 Читать новость на русском
Сьогодні у свіжому випуску програми "Вєсті.UA" від 19 січня – Рекордсмен зі створення афоризмів серед політиків – Вінстон Черчілль. В Україні його роль намагається грати Олег Ляшко. У соцмережах порадили, що пити Михайлу Добкіну за "Беркут".
Також у випуску:
Райцентр, де не дуже креативно підійшли до демонтажу пам’ятників СРСР.
Які делікатеси закупило державне підприємство на свята – детальніше у цифрі дня.
Сергій Жадан відповів на закиди Медведчука – цитата дня.
У чому особливість закриття публічного дому у Запоріжжі.
Як живеться античним статуям в окупованому Криму.
Джерело: 24 Канал
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