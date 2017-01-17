Дивіться "Вєсті.UA": Сироватка правди для нардепів. За що моляться кримчани

Сьогодні у свіжому випуску програми "Вєсті.UA" – що треба зробити, аби високопосадовці не обманювали? Лише сироватка правди. І першим на кому випробували цей метод – нардеп Сергій Пашинський. "Денег нет, но ви молитесь". Схоже так в окупованому Криму почули російського прем'єра Дмитра Медведєва. Та вже взялися до справи.

"Встань і йди". Із цими словами Ісус зцілив людину. Біблійська притча про дивовижне одужання – не єдина в історії. Нещодавно зцілення трапилося на вулицях Києва. Щоправда, випадок був не такий гучний, як дві тисячі років тому. Але знову на допомогу прийшло слово. А точніше – питання. Про це та багато іншого дивіться сьогодні на 24 Каналі о 18:30. Буде цікаво!

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