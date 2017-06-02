Дивіться "Вєсті.UA". Страус Плотницький. Ані Лорак – патріот

Сьогодні у свіжому випуску програми "Вєсті.UA" – життя страусів стало ще гіршим. після Віктора Федоровича Їхнє добре ім'я запаскудили ще і луганські терористи. Ані Лорак старається повернутись в Україну.

На днях Російський президент спробував присвоїти собі королеву Франції, київську княжну Анну. Зрозуміло, що довго чекати на відповідь з ріlного міста князівни не довелося. І в Києві навіть пошукали найболючіше місце для представника КГБ-НКВД.

Про це та багато іншого дивіться сьогодні на 24 Каналі о 18:30. Буде цікаво!