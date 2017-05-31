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УГОДА ПРО АСОЦІАЦІЮ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЗАБОРОНА ВКОНТАКТЕ

Дивіться "Вєсті.UA". Суперробота НАБУ. Казки від росіян

18:15, сьогодні 22 Читать новость на русском
Вєсті.UA
Вєсті.UA / 24 Канал

Сьогодні у свіжому випуску програми "Вєсті.UA" – інтелектуальний рівень працівників НАБУ вважають низьким, бо підозрювані навіть не вигадують хитромудрих схем, аби втекти, а просто кажуть, що дуже треба. Гоголь – росіянин, як і Володимир Великий і Анна Ярославна; перемозі в Другій світовій війні всі зобов'язані росіянам, а ще вони винайшли радіо і зробили інші блага цивілізації.

Лише нещодавно міністр внутрішніх справ Арсен Аваков похвалився електромобілями, якими оновили автопарк патрульної поліції. Аж вже наступного дня правоохоронцям знову перепав новий, ще більш екологічний транспорт.

Про це та багато іншого дивіться сьогодні на 24 Каналі о 18:30. Буде цікаво!

Теги: Україна
Джерело: 24 Канал
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