Дивні оплески Ніколь Кідман на "Оскарі": підбірка мемів

Користувачі соцмереж висміяли дивну манеру голлівудської актриси Ніколь Кідман, яка, на думку шанувальників, дивно аплодувала на церемонії вручення премії "Оскар-2017".

Як пише The Telegraph, у мережі активно поширюється короткий ролик, в якому відома кінозірка Ніколь Кідман аплодує разом з іншими зірковими гостями грандіозної церемонії.

Наче нічого дивного, але увагу привертають її оплески, де зірка, вигнувши зап'ястями, кумедно аплодує на адресу Віоли Девіс, яка перемогла у номінації "Краща акторка другого плану".

Така незвичайна особливість не залишилася непоміченою серед користувачів соцмереж.

SOMEONE PLEASE TEACH NICOLE KIDMAN HOW TO CLAP pic.twitter.com/5DQFR3M0VV — #1 Rachel (@rachel) 27 лютого 2017 р.

@rachel and the oscar for best clap goes to pic.twitter.com/vS23MDq4hz — Obamaye West (@ayyy_west) 27 лютого 2017 р.

Проте видання зазначає, що Кідман не вперше продемонструвала дивну манеру аплодувати. Раніше незвичайне плескання руками актриси також зафіксували на церемонії "Оскар" в 2015 році.

My apologies to Wes Anderson. Nicole Kidman's clap is MUCH weirder... pic.twitter.com/Q0yOVQcm8D — Patrick Thomas (@RadioPatrick) 23 лютого 2015 р.

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