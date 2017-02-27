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ВІЙНА НА ДОНБАСІ НАДІЯ САВЧЕНКО БЛОКАДА ОСКАР-2017

Дивні оплески Ніколь Кідман на "Оскарі": підбірка мемів

15:21, сьогодні 1427 Читать новость на русском
Ніколь Кідман на
Ніколь Кідман на "Оскар-2017" / www.gettyimages.com

Користувачі соцмереж висміяли дивну манеру голлівудської актриси Ніколь Кідман, яка, на думку шанувальників, дивно аплодувала на церемонії вручення премії "Оскар-2017".

Як пише The Telegraph, у мережі активно поширюється короткий ролик, в якому відома кінозірка Ніколь Кідман аплодує разом з іншими зірковими гостями грандіозної церемонії.

Наче нічого дивного, але увагу привертають її оплески, де зірка, вигнувши зап'ястями, кумедно аплодує на адресу Віоли Девіс, яка перемогла у номінації "Краща акторка другого плану".

Така незвичайна особливість не залишилася непоміченою серед користувачів соцмереж.

Проте видання зазначає, що Кідман не вперше продемонструвала дивну манеру аплодувати. Раніше незвичайне плескання руками актриси також зафіксували на церемонії "Оскар" в 2015 році.

Читайте також: Повний список усіх переможців премії "Оскар-2017"

Теги: LifeStyle Оскар Оскар-2017 Голлівуд Культура Кіно Ніколь Кідман
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