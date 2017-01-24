Дивний інцидент на Львівщині – чоловік у пункті пропуску побив прикордонника

У пункті пропуску "Рава-Руська" на Львівщині стався дивний інцидент – чоловік з кулаками накинувся на прикордонника.

Про випадок повідомили у прес-службі Держприкордонслужби.

Один з пасажирів, що стояв у черзі, щоб проїхати на територію Польщі, підійшов до прикордонників і попросив, щоб його пропустили позачергово.

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Коли йому відмовили у такому дивному проханні, чоловік довго не роздумуючи вирішив помститись прикордоннику і вдарив його в обличчя.

Чергові сили з військовослужбовців Держприкордонслужби затримали нападника, який окрім того ще й виявився нетверезим.

До слова, напередодні у Львові затримали водія, який тричі за ніч попався п’яним за кермом.