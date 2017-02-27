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ВІЙНА НА ДОНБАСІ НАДІЯ САВЧЕНКО БЛОКАДА ОСКАР-2017

Дивно, що разом з владою України проти блокади Донбасі виступає і Росія, – експерт

07:02, сьогодні 1820 Читать новость на русском
Чи насправді блокада загрожує Україні?
Чи насправді блокада загрожує Україні? / 24 канал

Досить дивно виглядає той факт, що паралельно з українською владою проти блокади окупованих територій Донбасу виступає і Росія. Тоді виникає питання: а хто дійсно грає на руку Москві і хто є агентом впливу? Якщо Москва категорично заперечує сам момент проведення блокади, то наскільки можна зрозуміти, Росія тисне на політиків України з метою вирішення цього питання.

Таку думку сайту "24" висловив військовий експерт Дмитро Снєгірьов.

За його словами, всі ті підприємства на окупованій території, про які влада говорить, що вони українські, насправді російські.

Алчевський меткомбінат, за яким так плаче замміністра з питань тимчасово окупованих територій Георгій Тука, належить російському "Внєшекономбанку", головою наглядової ради якого є прем’єр РФ Дмитро Медвєдєв. Цей завод заборгував Україні за споживану електроенергію 700 мільйонів гривень,
– зазначив Снєгірьов.

У зв’язку з цим, наголошує експерт, через ці борги блокують рахунки вже українського підприємства, а українських робітників відправляють у неоплачувані відпустки. Однак про це влада не говорить.

Нагадаємо, активісти блокують постачання вугілля в Україну з тимчасово окупованих територій Луганської і Донецької областей, вимагаючи припинити торгівлю з бойовиками. Влада різко відреагувала на такі дії, заявивши, що це призведе до віялових відключень електроенергії в Україні. За словами Петра Порошенка, на окупованих територіях ще десятки тисяч шахтарів залишаться без роботи.

Читайте також: Блокада поставок вугілля з Донбасу: чим це загрожує

Теги: Україна Політика Війна на Донбасі Блокада
Джерело: 24 канал
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