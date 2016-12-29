Дивно виглядає,– в США не розуміють, чому Україна досі не ввела санкції проти Росії

Той факт, що Україна досі не ввела санкції проти Росії, нова американська адміністрація може просто не зрозуміти.

Про це розповів 1-капітан третього рангу ВМС США Гарі Табах в інтерв'ю виданню "Обозреватель".

Він натякнув, що американцям вже набридло мати справу з Україною і нова влада Сполучених Штатів може знизити рівень зацікавленості в "українському питанні".

"Час іде. Коли тільки почалися події в Криму і на Донбасі, Україна, як сказав наш посол, була найкрасивішою дівчиною на танцмайданчику. Але дівчина старіє, та й за 3 роки танцювати з нею набридло. Змін мало. Грошей вкладено багато", – сказав Табах.

За його словами, Україна своєю позицією щодо Росії провокує, щоб новий президент США захотів зняти санкції з росіян.

"Взагалі з Америки ситуація в Україні дивно виглядає. Ви ведете бізнес з Росією, військовий стан не ввели. Там, на Донбасі, хлопці гинуть, а ви з Росією дипломатичні відносини підтримуєте. Мені, як солдату, прикро", – наголосив Табах.

Нагадаємо, новообраний президент США Дональд Трамп заявив, що не має наміру вводити санкції щодо Росії за хакерські атаки на комп'ютерну систему Демократичної партії.