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БЛОКАДА РОМАН НАСІРОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЄВРОБАЧЕННЯ-2017

Диво в Авдіївці. В найгарячішій точці Донбасу несподівано почався "бейбі-бум"

13:11, сьогодні 468 Читать новость на русском
Новоспечені батьки в Авдіївці
Новоспечені батьки в Авдіївці

Авдіївка, що на Донеччині, нині є однією з найгарячіших точок АТО. Обстріли на околицях практично не припиняються. Практично щодня у місті виникають проблеми з електрикою, теплом та водопостачанням.

Як розповідає військовий журналіст Андрій Цаплієнко у сюжеті на 1+1, Авдіївка – це, мабуть, одне з найгірших місць на землі, де варто народжувати дітей.

Однак, при цьому у ці дні в Авдіївці фіксують справжній «бейбі-бум». Немовлят народжують у підвалах лікарень і часто при свічках.

Більше того, зараз народжують навіть ті, кому раніше медики ставили діагноз – безпліддя. Медики пояснюють такий феномен стресом та тим, що під час смертельної небезпеки людина чіпляється за життя, хоче продовжити свій генетичний код. При цьому це відбувається як у чоловіків, так і у жінок.

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"Стрес призвів до того, що в нас було кілька жінок з безпліддям. Під час війни вони завагітніли і дехто вже народив", – розповіла завідувач акушерсько-гінекологічного відділення авдіївської ЦРЛ Світлана Хомченко.

А от місцеві жителі жартують, діти народжуються тому, що після обстрілів у місті зникає електрика і Авдіївка поринає у темряву.

Теги: Україна Війна на Донбасі Діти Авдіївка
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