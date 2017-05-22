Дієтолог назвала продукт, який отруює цілий організм

Відомий дієтолог Оксана Скиталінська назвала продукт, який несумісний із здоров’ям, ясним розумом та довголіттям.

За словами дієтолога, такими продуктами є ті, які містять в собі транс-жири. Вони швидкими темпами прогресують розвиток атеросклерозу, навіть у дітей. Також у людей, які вживають їжу із транс-жирами, збільшується рівень "поганого" холестерину і падає рівень "хорошого".

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Також можуть розвиватись різноманітні запалення в організмі та зростає ризик злоякісних пухлин, зокрема, раку молочної залози, простати, кишечника, лімфоми та лейкемії.

Найбільше транс-жирів міститься у картоплі-фрі, чіпсах, листковому тісті, попкорні, пончиках, пиріжках, кексах, різноманітній здобі та у печиві із кремовими начинками.

Лікар також не радить смажити та не їсти смаженого. Особливо не засмажувати до хрусткої скоринки, адже така їжа точно містить транс-жири.