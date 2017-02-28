Дієтологи назвали продукт, який допоможе людям із ожирінням

У людей із надлишковою вагою дуже часто діагностують проблеми із серцем, печінкою та діабет.

Медики вважають, що саме цитрусові допомагають захистити людину від небезпечних наслідків зайвої ваги. Адже в апельсинах і лимонах дуже багато компонентів, які знижують інтенсивність окисного клітинного стресу. А він безпосередньо пов'язаний з надлишком жиру в тілі.

Дієтологи провели дослідження та з’ясували, що цитрусові роблять організм більш стійкими до шкідливого впливу жирної та калорійної їжі.

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Цитрусові можна їсти просто так або, до прикладу, готувати різноманітні вітамінні коктейлі. Головне в усьому знати міру.