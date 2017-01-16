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Дії НБУ не додають валютному ринку передбачуваності, – експерт

07:02, сьогодні 356 Читать новость на русском
Гривня знову різко падає
Гривня знову різко падає / 24 канал

Нинішні курсові коливання гривні пов’язані з кількома факторами. Частково вони обґрунтовані незрозумілою долею подальшої співпраці України з МВФ, крім цього, на курс впливає ситуація з "Приватбанком" і прорахунками Нацбанку.

Таку думку сайту "24" висловив виконавчий директор Міжнародного фонду Блейзера Олег Устенко.

За словами економічного експерта, коли ринок живе в очікуванні девальвації гривні, моментально експортери знижують своє бажання заводити валютну виручку на територію України. Вони її притримують, щоб потім продати за вищим курсом. При цьому, як вважає Устенко, НБУ робить тактичні прорахунки.

Наприклад, минулого тижня НБУ скуповував валюту замість того, щоб дати ринку можливість заспокоїтися і стабілізувати валютний курс. Нацбанк не діяв, коли у нього на руках була додаткова валюта. Регулятор її не викидав на ринок, щоб згладити коливання. Те ж саме бачимо і на цьому тижні. Адже головне, чого хоче ринок – передбачуваності. Такими діями НБУ передбачуваність йому точно не додає,
– наголосив експерт.

За його словами, не останнім чинником у девальвації гривні є націоналізація "Приватбанку". Велика кількість вкладників стали знімати депозити в гривнях і конвертувати у валюту, чим могли створити тимчасовий тиск на курс. Але, зазначає Олег Устенко, якщо подивитися на статистику 2016 року, то населення вже не є серйозним гравцем на валютному ринку.

Раніше в критичні періоди населення могло купити на два мільярд доларів більше, ніж продати. А в 2016 році українці продали на 2,5 мільярда доларів більше. Це свідчить про те, що населення не є вже гравцем на цьому ринку. У нього немає запасу міцності. Українці продають валюту, щоб зводити кінці з кінцями: платити більш високі тарифи, вартість продуктів харчування тощо,
– наголосив Олег Устенко.

Нагадаємо, 13 січня курс валют стрімко пішов вгору. Як пояснили в Нацбанку, зниження курсу гривні пов'язане з традиційним для перших місяців року сезонним спадом ділової активності.

Теги: Україна гроші Долар-Гривня НБУ Гривня
Джерело: 24 канал
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