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Дії Савченко прямо відповідають інтересам Росії, – політолог

23:24, 11 січня 448 Читать новость на русском
Надія Савченко
Надія Савченко / Getty Images

Політолог Володимир Фесенко вважає, що Надія Савченко радикальними діями хоче відновити свої рейтинги.

Про це він сказав у коментарі Gazeta.ua.

"Вона починає на цьому робити піар. Використовувати цю складну проблему у своїх егоїстичних, політичних цілях. Хоче відновити рейтинги, які впали за півроку після її повернення", – зазначив Фесенко.

Політолог нагадав, що коли льотчиця повернулась в Україну, за неї були готові голосувати на президентських виборах близько 10% громадян.

На думку Володимира Фесенка, оприлюднивши списки полонених і звинувачення у бездіяльності влади Надія Савченко провокує напругу і конфлікти всередині України, що прямо відповідає інтересам Росії, "її спецслужб і бойовиків".

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"Якщо вона щиро прагне допомагати вирішенню проблеми, їй треба координувати діяльність із гуманітарною підгрупою Тристоронньої контактної групи у Мінську, українськими представниками і СБУ. А Савченко займається махновщиною, анархією", – підкреслив політолог.

Нагадаємо, депутат Надія Савченко оприлюднила списки полонених і зниклих безвісти на території Донбасу українців.

В СБУ вже розкритикували Савченко за цей список, та назвали перелік "некоректним".

Теги: Україна Надія Савченко Новини Росії Політика Українці в полоні РФ Україна-Росія
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