Дії скандально відомої прокуратури Києво-Святошинського району загрожують стабільності на ринку нерухомості

У своєму червневому звіті Національний банк України попереджає про кризу, що насувається на вітчизняний ринок житлового будівництва.

Головною причиною можливого спаду регулятор називає переважання пропозиції над попитом і низький рівень іпотечного кредитування в країні, пише видання "Антикор".

Поки профільне Міністерство регіонального розвитку та будівництва разом з залученим з галузі Львом Парцхаладзе роблять ряд кроків для спрощення ведення бізнесу в цій сфері, силові відомства роблять все, щоб звести ці зусилля нанівець. Тиск на інвестиційні та будівельні компанії з їхнього боку також негативно впливає на банківський сектор, для якого стабільність в будівельній сфері залишається однією з головних умов для широкого впровадження програм кредитування покупки житла.

Незаконне блокування роботи однієї з найбільших українських інвестиційних компаній в сфері нерухомості InCo home – такий результат діяльності прокуратури Києво-Святошинського району. Протягом двох місяців з її боку здійснений ряд кроків, що загрожують стабільності на ринку нерухомості, це дало черговий негативний сигнал інвестиційному ринку й інвесторам, які ще працюють в Україні. Робота районної прокуратури стає одним із прикладів, коли свавілля і некомпетентність правоохоронців становлять пряму загрозу ринку. Сьогодні досить одного такого сигналу, щоб на зміну помірному зростанню прийшла глибока стагнація і галузь опинилася на межі колапсу.

Інвестиційна компанія InCo home є фінансовим партнером лідерів ринку будівництва в країні – ПБГ "Ковальська", БГ "Фундамент", "Столиця Груп", ХК "Київміськбуд", БК Geos, "Інтергал-Буд". Інвесткомпанія привела в галузь сотні мільйонів гривень під будівництво житла. Тільки в столиці за останні десять років на інвестиційні кошти було побудовано понад 20 житлових комплексів.

Вже майже три місяці робота компанії паралізована незаконними діями співробітників Києво-Святошинської прокуратури по сфабрикованій кримінальній справі. Компанію InCo home й її акціонерів обмежують у правах, на співробітників чинять тиск. У травні в офісах компанії проведена серія обшуків, які пройшли в кращих вітчизняних традиціях. Вилучені особисті речі співробітників, а також 100% документів по всім юридичним особам, навіть тим, про яких немає згадки в постанові суду на обшук. Протокол складено слідчими без переліку вилучених документів, тому їх повернення зроблено практично неможливим. На довершення до всього прокурорськими працівниками була підроблена навіть дата відповіді на запит від адвокатів компанії, так свою відповідь вони датують 11 липня, а на штемпелі "Укрпошти" стоїть дата 29 липня. Що стосується кримінальної справи, то вона відкрита за дивним фактом, нібито якісь невстановлені посадові особи, які працюють в компанії, внесли неправдиві відомості до статутних документів якихось не названих підконтрольних підприємств.

В цілому вітчизняний бізнес сьогодні працює в дуже токсичному і несприятливому середовищі. Про це свідчать регулярні звіти іноземних місій, що працюють в Україні, а також організацій, створених для його захисту. В останньому дослідженні, розміщеному на сайті Представництва МВФ в Україні, йдеться: рівень корупції в Україні дуже високий, і протягом останніх 10 років ніяких покращень немає. Це є однією з основних перешкод для розвитку бізнесу. Якщо в 2013-му за даними звіту фонду про глобальну конкурентоспроможність, корупція була на другому місці серед основних перешкод для розвитку бізнесу в країні, то в за минулий рік вона піднялася на перше місце. У свою чергу офіс українського бізнес-омбудсмена в унісон із закордонними колегами констатує, що корупція не дає нормально працювати багатьом компаніям і підприємствам. В останньому звіті офісу бізнес-омбудсмена відзначається, що в порівнянні з 2015 і 2016 роками кількість скарг, що надходять від бізнесу на дії чиновників різних відомств, зросла майже вдвічі. Серед лідерів, на чиї дії найчастіше скаржиться український бізнес, знаходяться органи прокуратури (їх випереджає лише податкова і держрегулятори). Предметом же скарг на прокуратуру в основному стають процесуальні зловживання, бездіяльність, кримінальне провадження проти бізнесу.

Все перераховане відчули на собі й в компанії InCo home. Прокуратура використавши фіктивну кримінальну справу, заморозила діяльність фондів компанії, через які проходило інвестування будівництва великих столичних об'єктів. Корпоративний інвестиційний фонд сьогодні позбавлений можливості повноцінно існувати та працювати. Заморожені цінні папери на суму понад 300 мільйонів гривень. І це тільки загальна номінальна вартість розміщених акцій фондів компанії. За 2017 рік інвесткомпанія зіткнулася з численними перевірками контролюючих органів і деякі повторювалися кілька разів: від Податкової інспекції, Національної комісії та фінансового моніторингу та інших.

Як правило, метою подібних заходів, застосованих і щодо InCo home, є одержання неправомірної вигоди або, в більш рідкісних випадках, рейдерське захоплення бізнесу. На жаль, це стало вже класикою роботи вітчизняних силових відомств. Щоб досягти цієї мети потрібно максимально ускладнити ведення бізнесу, що і відбувається з InCo home. У тому ж офісі бізнес-омбудсмена заявляють, – про актуальність проблеми рейдерства свідчить і статистика скарг, що надходять від бізнесу. Так, за період з 2015 по 2017 рік отримано 15 скарг, пов'язаних з реалізацією рейдерських схем захоплення бізнесу, причому 6 з них надійшли вже після вступу в силу Антирейдерського Закону.

Все, що відбувається у відношенні інвестиційної компанії проходить через відомство під керівництвом прокурора, який замішан у ряді корупційних скандалів. Так, раніше Печерський районний суд Києва зобов'язав Генеральну прокуратуру порушити кримінальне провадження щодо голови Києво-Святошинської прокуратури Юрія Дмитруня. Центр протидії корупції виявив перевищення витрат членів сім'ї Дмитруня над офіційними доходами. Районний прокурор і його родичі мають ряд дорогого рухомого і нерухомого майна. Зараз матеріали по голові Києво-Святошинської місцевої прокуратури перебувають на розгляді Ради прокурорів. За рекомендацією останньої Генеральний прокурор Юрій Луценко в червні вже звільнив керівників кількох прокуратур і обіцяв підписати накази по іншім після рішень Ради прокурорів.

В інвестиційній компанії, з огляду на абсурдність висунутих звинувачень, мають намір відбитися від атак, захистити свою ділову репутацію і право на нормальну роботу в рамках закону і правил ринку. Але це не дає поки відповіді вітчизняному бізнесу – як в теперішніх диких умовах можна будувати економічно стабільну і успішну країну?