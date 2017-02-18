Дизайнер логотипу Євробачення відповів на критику

Павло Вржещ – креативний директор агенції, що розробила дизайн Євробачення-2017, відповів на критику у соцмережах.

"Звичайно, ж були люди, яким не сподобалося, і це навіть добре, бо якщо ти робиш проект, який не викликає резонансу, то він непомітний", – сказав Вржещ в інтерв’ю ВВС Україна.

При цьому Вржещ вважає, що критики було не так багато як для такого масштабного проекту.

"Критики, мені здається, було дуже мало як для такого великого проекту. Просто люди, коли їм не подобається, вони про це обов'язково пишуть, а коли подобається, вони про це часто промовчать", – зауважив креативний директор.

30 січня Україна обрала гасло та логотип до Євробачення-2017, яке відбудеться у Києві.



Проте користувачі соцмереж дуже розкритикували лого.



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