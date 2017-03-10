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Для чого насправді потрібна клавіша Windows: корисні комбінації

17:44, сьогодні 20
Як використовувати клавішу Windows:
Як використовувати клавішу Windows: / digitaltrends.com

Кнопка Win на комп’ютері потрібна не лише для того, щоб викликати меню "Пуск". Багато хто думає, що вона взагалі непотрібна.

Однак, у цієї кнопки є безліч можливостей, які значно спрощують роботу на комп’ютері та суттєво економлять час. Ми зібрали для вас список усіх можливих комбінацій із цією клавішою та спішимо поділитись усіма можливостями.

Win – відкрити/закрити меню "Пуск". Однак у Windows 8.1 також можна відкрити попереднє вікно;

Win + B – вибрати перший значок в області повідомлень (потім можна перемикатися між значками клавішами зі стрілками);

Win + C – в Windows 10 – відкрити Cortana (викликати при використанні підтримуваного мови);

Win + D – показати робочий стіл або миттєво згорнути всі відкриті вікна;

Win + E – відкрити "Провідник"; в Windows 10 за замовчуванням відкриває "Панель швидкого доступу";

Win + F – відкрити "Пошук файлів";

Win + Ctrl + F – відкрити "Пошук комп'ютерів";

Win + G – відкрити ігрову панель в Windows 10;

Win + L – змінити користувача або заблокувати робочу станцію;

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Win + M – згорнути всі вікна;

Win + Shift + M – відновити вікна після згортання;

Win + Q – відкрити панель пошуку за встановленими програмами;

Win + R – відкрити вікно "Виконати";

Win + T – переключити фокус на панель задач (тільки в Windows 7 і новіше);

Win + U – відкрити Центр спеціальних можливостей;

Win + W – відкрити Windows, Ink Workspace (записки, знімок екрана);

Win + X – відкрити Центр мобільних додатків для Windows (тільки для мобільних комп'ютерів в Windows Vista і 7);

Win + Pause – відкрити властивості системи;

Win + F1 – відкрити Центр довідки та підтримки Windows;

Win + Shift + 1 ... 0 – новий зразок програми, закріпленої в панелі завдань із зазначеним порядковим номером (тільки в Windows 7 і новіше);

Win + Ctrl + 1 ... 0 – переключитися на останнє активне вікно програми (тільки в Windows 7 і новіше);

Win + ↑ – розгорнути вікно (тільки в Windows 7 і новіше);

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Win + ↓ – відновити або згорнути вікно (тільки в Windows 7 і новіше);

Win + ← або → – переключити режим розгортання вікна, в тому числі між моніторами в багатомоніторних конфігураціях (тільки в Windows 7 і новіше);

Win + Shift + ← або → – перенести вікно між моніторами в багатомоніторних конфігураціях (тільки в Windows 7 і новіше);

Win + Shift + ↑ або ↓ – розтягнути активне вікно від верхнього до нижнього країв екрану/ відновити розмір вікна;

Win + Home – згорнути/відновити всі вікна, крім активного (тільки в Windows 7), перейти наверх веб-сторінки;

Win + Пробіл – поглянути на робочий стіл (тільки в Windows 7)/змінити розкладку (тільки в Windows 8 і 10);

Win + + – активувати екранну лупу/збільшити зображення на 100% (тільки в Windows 7 і новіше);

Win + - – при активній екранній лупі зменшити зображення на 100% (тільки в Windows 7 і новіше);

Win + Esc – відключити екранну лупу (тільки в Windows 7 і новіше).

Теги: LifeStyle Інтернет Поради
Джерело: 24 Канал
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