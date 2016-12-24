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НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРИВАТБАНКУ БЮДЖЕТ-2017 ВБИВСТВО ПОСЛА РОСІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРИВАТБАНКУ БЮДЖЕТ-2017 ВБИВСТВО ПОСЛА РОСІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Для Ердогана настає вкрай невдалий час, – The Washington Post

13:57, сьогодні 1655 Читать новость на русском
Президент Туреччини Реджеп Ердоган
Президент Туреччини Реджеп Ердоган / sof.uz

Після вбивства в Анкарі російського посла Андрія Карлова Путін отримав важелі тиску на президента Туреччини Ердогана, вважають у західній пресі.

Після вбивства офіцером турецької поліції Мертом Алтінташом російського посла Андрія Карлова "порядок денний" президента Туреччини Ердогана зазнав суттєвих змін. Про це пише у статті "Чому вбивця Карлова підіграв Путіну?" Наталія Лебідь, цитуючи іноземні засоби масової інформації, зокрема The Washington Post.

Ердоган зіткнеться зі складною геополітичною ситуацією. Відносини Туреччини із Заходом переживають не найкращі часи, адже багато урядів засуджують чистки Ердогана серед опонентів після невдалої спроби перевороту минулого літа. Він буде змушений піти на поступки Росії після вбивства посла,
– йдеться у публікації американського видання.

"Важко уявити менш вдалий час для Ердогана, який старанно вів переговори з Путіним про Сирію, – каже Генрі Баркі, директор програми по Близькому Сходу в Інституті Вудро Вільсона. – Тепер він виявить, що його позиція у стосунках з Росією значно слабша, ніж будь-коли, і можна бути впевненим, що Путін за закритими дверима буде користуватися цим, скільки зможе, а на публіці говоритиме банальності, на кшталт незмінності російсько-турецьких відносин".

Минулого року обидві країни зіткнулися з кризою, оскільки зайняли різні позиції щодо громадянської війні у Сирії. Втручання Росії у цю війну від імені режиму президента Сирії Башара аль-Асада довело до сказу Туреччину та її президента, Реджепа Тайіпа Ердогана, який був одним з перших світових лідерів, що закликали до відходу Асада,
– додає The Washington Post.

Кілька місяців потому Туреччині довелося змінити свою позицію, коли зміцнився режим Асада і коли сирійські курдські угрупування отримали підтримку неспокійної курдської меншини в Туреччині. Донедавна Туреччина тісно співпрацювала з Росією, щоб знайти вихід для цивільного населення, яке опинилося в пастці в зруйнованому війною сирійському місті Алеппо. Але це зовсім не означає, що всі турки позитивно сприймають участь Росії в конфлікті, який вирує на їх порозі", – говориться у статті.

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Нагадаємо, 19 грудня ввечері в Анкарі вбили посла Росії в Туреччині Андрія Карлова.

Карлова застрелив офіцер турецької поліції в художній галереї в Анкарі на знак "помсти" за конфлікт у Сирії.

Також у мережі оприлюднили повне відео вбивства посла Росії у Туреччині.

Теги: Політика Війна у Сирії Новини Росії Володимир Путін Близький Схід Туреччина Вбивство посла Росії
Джерело: 24 Канал
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