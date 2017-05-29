Для котиків в США створили вино

Не пропусти жодної новини – підписуйся на новий сервіс від 24 каналу
Що це таке?
Оперативно про найголовніше – сервіс «Важливо!» від 24 каналу
Що це таке?
Дізнавайся першим про найголовніше
Що це таке?
Миттєві повідомлення про головні новини світу
Що це таке?
Будь у курсі подій країни та світу – підписуйся на сервіс «Важливо!»
Що це таке?
Читай найголовніші новини світу у Viber
Що це таке?
24 канал тепер у Viber. Підписуйся на наш паблік-акаунт!
Що це таке?
Оперативно про найголовніше – чат 24 каналу у Viber
Що це таке?
Усі новини завжди під рукою. Чат 24 каналу у Viber
Що це таке?
Зручна доставка новин у Viber
Що це таке?
Читай новини від 24 каналу у Viber
Що це таке?
Лаконічно та оперативно – новини 24 каналу у Viber
Що це таке?
Найголовніші новини у твоєму Мессенджері. Приєднуйся!
Що це таке?
Зручна доставка новин від бота 24 каналу
Що це таке?
«Привіт! Для тебе є новина». Бот 24 каналу у Мессенджері
Що це таке?
Твоє питання – наша новина. Бот 24 каналу
Що це таке?
Випробуй можливості новинного бота 24 каналу
Що це таке?
Чи є новини, про які він не знає? Бот від 24 каналу
Що це таке?
Найголовніші новини у твоєму Мессенджері. Приєднуйся!
Що це таке?
Зручна доставка новин від бота 24 каналу
Що це таке?
«Привіт! Для тебе є новина». Бот 24 каналу у Мессенджері
Що це таке?
Твоє питання – наша новина. Бот 24 каналу
Що це таке?
Випробуй можливості новинного бота 24 каналу
Що це таке?
Чи є новини, про які він не знає? Бот від 24 каналу
Що це таке?
В США випустили вино для котів. Воно доступне в двох варіантах – біле і червоне.
Американський бренд для тварин Apollo Peak придумав такі "алкогольні" напої для домашніх вихованців, пише News com.
Напої доступні як для собак, так і для котів і називаються, відповідно, CharDOGnay та Pinot Meow. Такі напої не є алкогольними, а просто містять котячу м’яту, яка діє як заспокійливе та змушує тварин виглядати п’яними після склянки другої.
Читайте також: В мережі шаленіють від фото зайця із цигаркою: перли соцмереж
Такий алкоголь для тварин можна купити за 15 доларів за пляшку в 350 мл. В складі напою лише натуральні продукти: вода, м’ята та буряк. Тож окрім заспокійливого ефекту, таке "вино" наситить тварину різними вітамінами.