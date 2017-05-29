Для котиків в США створили вино

В США випустили вино для котів. Воно доступне в двох варіантах – біле і червоне.

Американський бренд для тварин Apollo Peak придумав такі "алкогольні" напої для домашніх вихованців, пише News com.

Напої доступні як для собак, так і для котів і називаються, відповідно, CharDOGnay та Pinot Meow. Такі напої не є алкогольними, а просто містять котячу м’яту, яка діє як заспокійливе та змушує тварин виглядати п’яними після склянки другої.

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Такий алкоголь для тварин можна купити за 15 доларів за пляшку в 350 мл. В складі напою лише натуральні продукти: вода, м’ята та буряк. Тож окрім заспокійливого ефекту, таке "вино" наситить тварину різними вітамінами.

Happy #nationalwineday Thanks for the pic @dayandayan ? Публикация от Apollo Peak Pet Beverages (@apollopeak) Май 25 2017 в 12:42 PDT

A good Sunday wine night is rare indeed. #zinfantail #dogwine #wine #dogsofinsta ? credit: @psthomps ? Публикация от Apollo Peak Pet Beverages (@apollopeak) Май 7 2017 в 8:27 PDT