Для кримчан значно подорожчала вся комуналка: промовисті цифри

З 1 січня 2017 в Криму подорожчали всі комунальні послуги в середньому на 10-15%.
Газ для більшості кримчан подорожчав на 10%. Для зручності всі обрахунки переведено з рублів в гривні. Ціни можуть коливатися.
На 10% підскочили ціни і на опалення. В середньому за тепло у двокімнатній квартир в Сімферополі тепер треба буде заплатити 1200 рублів (близько 600 гривень).
Ще на 15% подорожчала вода.
Ціни на електроенергію зросли приблизно на 15%.
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Січневе подорожчання комунальних послуг не останнє. Наступний стрибок тарифів кримчан очікує вже за півроку.
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