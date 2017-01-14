Для кримчан значно подорожчала вся комуналка: промовисті цифри

З 1 січня 2017 в Криму подорожчали всі комунальні послуги в середньому на 10-15%.

Газ для більшості кримчан подорожчав на 10%. Для зручності всі обрахунки переведено з рублів в гривні. Ціни можуть коливатися.

На 10% підскочили ціни і на опалення. В середньому за тепло у двокімнатній квартир в Сімферополі тепер треба буде заплатити 1200 рублів (близько 600 гривень).

Ще на 15% подорожчала вода.

Ціни на електроенергію зросли приблизно на 15%.

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Січневе подорожчання комунальних послуг не останнє. Наступний стрибок тарифів кримчан очікує вже за півроку.

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