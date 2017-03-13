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БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ ВІЙНА НА ДОНБАСІ РОМАН НАСІРОВ

Для Москви важливо вже в 2017 році досягти певного результату по Донбасу, – політолог

00:01, сьогодні 318 Читать новость на русском
Росія починає нову гру?
Росія починає нову гру? / 24 канал

Пом’якшення антиросійських санкцій відбудеться тоді, коли Нормандський переговорний формат досягне якогось певного проміжного результату, адже Мінськ-2 сьогодні недієвий. Це може бути рішення про введення міжнародної тимчасової адміністрації на Донбасі, гарантії безпеки для місії ОБСЄ, або відновлення контролю України над кордоном.

Таку думку сайту "24" висловив політичний експерт Сергій Постоловський.

Експерт нагадав, що в Росії сьогодні зростають соціально-економічні проблеми. Зокрема, в банківській системі зростає заборгованість по зарплатах і пенсіях, погана інфраструктура. Тому, вважає Постоловський, якщо санкції діятимуть і далі, то ці проблеми вирішити неможливо.

Сьогодні в Росії багато хто задається питанням: Україна і Крим – це добре, але чому російський президент і уряд не займаються внутрішніми проблемами,
– говорить політолог.

Тому, за його словами, Росія намагається через Європу торпедувати тему зміни Нормандського формату переговорів по врегулюванню конфлікту на Донбасі, пропонуючи залучити США. Таким чином Москва демонструє свою готовність продовжувати шлях дипломатії для врегулювання конфлікту.

При цьому, як вважає Сергій Постоловський, включення США до Нормандського формату переговорів цілком реалістично. Інше питання, чи буде розширений формат дієвим? На його думку, таке можливо.

"Це пов’язано з позицією адміністрації Дональда Трампа, зокрема Держсекретар Рекс Тіллерсон 7 березня під час зустрічі з міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним підтвердив, що жодних санкцій не буде знято, якщо Росія не проведе деокупацію Донбасу і Криму", – зауважив експерт.

Але, зазначає Постоловський, треба розуміти, що це тільки пропозиція по розширенню. Швидкого результату не буде, і це може затягнутися на півроку чи рік.

Росія активізує свої дії, тому що для Москви важливо в 2017 році досягти певного результату по Донбасу. Кремль хоче впихнути Донбас Україні на своїх умовах. Тому Києву треба пожвавити зовнішню політику, показати успіхи у внутрішньому реформуванні, щоб нас не змусили підписати новий мирний договір на невигідних нам умовах,
– наголосив Сергій Постоловський.

Нагадаємо, міністри закордонних справ РФ і ФРН Сергій Лавров і Зігмар Габріель вважають, що для врегулювання ситуації в окремих районах Донецької та Луганської областей можна залучити США як учасника Нормандського формату. Лавров стверджує, що Москва активно підтримує дану ініціативу, а Габріель вважає, що США зможуть надати своє авторитетне вплив для дотримання Мінських угод. Однак, Лавров і Габріель пропонують не розширити Нормандський формат, а запросити Вашингтон для паралельного участі в переговорах, які ведуть Україна, Росія, Франція і Німеччина.

Теги: Україна Війна на Донбасі Політика Україна-Росія Санкції Нормандський формат США
Джерело: 24 канал
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