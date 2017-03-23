Для Самойлової треба зробити виняток і дозволити в'їзд, – Андрій Данилко

Андрій Данилко, який представляв Україну на Євробаченні-2007 в ролі Вєрки Сердючки, вважає, що українська влада повинна дозволити в'їзд на конкурс російській співачці Юлії Самойловій.

Про це він сказав в інтерв'ю "Комсомольській правді в Україні".

"Це питання потребує вкрай делікатного підходу. Саме в цьому випадку для наших держструктур варто прибрати емоції і зробити виняток для Юлії – конкурс-то міжнародний. Мені здається, політикам потрібно поставитися до цього випадку з точки зору людяності, бути поблажливішими і добрішими", – зауважив Данилко.

Він наголосив, що хотів би заступитися за Самойлову.

"І в міжнародній практиці чимало випадків, коли персонам нон грата дозволяли в'їзд в ту чи іншу країну з метою культурного обміну", – заявив артист.

Нагадаємо, 22 березня СБУ заборонила в’їзд в Україну російській представниці на Євробаченні-2017 Юлії Самойловій.



Сама ж співачка вважає, що ситуація може змінитися.



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