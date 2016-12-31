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Для святкового столу. Як приготувати найсмачніший глінтвейн

10:02, сьогодні 482 Читать новость на русском
Ідеальний напій для новорічного столу
Ідеальний напій для новорічного столу / 24 Канал

Глінтвейн – традиційний зимовий напій Західної Європи, протягом останніх років став дуже популярним і в Україні. Як приготувати справді смачний глінтвейн в домашніх умовах – про це далі.

На батьківщині глінтвейну в Німеччині найпопулярнішим є глінтвейн з червоного сухого вина. Однак, ви можете використати й біле залежно від ваших уподобань. Головне вибрати сухе вино.

Для того, щоб надати напоєві духмяності додайте корицю, гвоздику та лимонну або апельсинову цедру. Щоб зробити напій солодшим найкраще додавати мед, але якщо цього продукту у вас немає, то підійде і звичайний цукор.

Важливо врахувати!

Не можна вино доводити до кипіння. Оптимальна ціна 70°С. Нагрівати глінтвейн потрібно доти, поки не зникне біла піна.

До речі, не пийте його одразу, залиште напій на кілька хвилин, щоб спеції “віддали” всі свої аромати.

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Теги: LifeStyle Публікації Інфографіка Здорове харчування
Джерело: 24 Канал
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