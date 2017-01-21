Для танго потрібні двоє, – Пєсков розповів, яких взаємин Кремль прагне з Вашингтоном
12:50, сьогодні 249 Читать новость на русском
Про це в інтерв'ю ВВС заявив прес-секретар президента Росії.
Дмитро Пєсков вкотре заперечив причетність Кремля до кібератак у США під час президентської кампанії. І заявив, що на російські сервери здійснюють сотні тисячі нападів щодня. Мовляв, їх курують зі США, Британії та Німеччини.
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Також він розповів, що Кремль прагне хороших відносин з Вашингтоном. На запитання, чи вірить він, що відносини Росії та США таки потеплішають, Пєсков однозначної відповіді не дав.
Джерело: 24 Канал
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