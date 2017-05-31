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ЛЮБОМИР ГУЗАР УГОДА ПРО АСОЦІАЦІЮ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Для учасників АТО створять Центр психологічної реабілітації

19:50, сьогодні 70 Читать новость на русском
За психічний стан українських військових подбають
За психічний стан українських військових подбають

Військове керівництво країни взялося за вирішення проблеми психологічного стану учасників АТО. Для цього на основі навчально-спортивної бази у Тисовці, що на Львівщині розпочали роботу над створенням Центру психологічної реабілітації військовослужбовців.

Про це повідомив міністр оборони України Степан Полторак.

"Військовослужбовці, які ризикують своїм життям та здоров’ям, захищаючи увесь народ від ворога на Сході України, мають отримувати кваліфіковану психологічну допомогу. Плануємо, аби українські військовослужбовці разом із своїми родинами мали можливість відпочити, отримати кваліфіковану допомогу і набратися сил", – зазначив міністр.

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Роботи зі створення Центру будуть розпочаті до кінця року.

Теги: Україна Війна на Донбасі Степан Полторак Збройні Сили України Львів Психологія
Джерело: 24 Канал
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