Для учасників АТО створять Центр психологічної реабілітації

Військове керівництво країни взялося за вирішення проблеми психологічного стану учасників АТО. Для цього на основі навчально-спортивної бази у Тисовці, що на Львівщині розпочали роботу над створенням Центру психологічної реабілітації військовослужбовців.

Про це повідомив міністр оборони України Степан Полторак. "Військовослужбовці, які ризикують своїм життям та здоров’ям, захищаючи увесь народ від ворога на Сході України, мають отримувати кваліфіковану психологічну допомогу. Плануємо, аби українські військовослужбовці разом із своїми родинами мали можливість відпочити, отримати кваліфіковану допомогу і набратися сил", – зазначив міністр. Читайте також: Страшні цифри: Турчинов повідомив, яких втрат українська армія зазнала на фронті у травні Роботи зі створення Центру будуть розпочаті до кінця року.