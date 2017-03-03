Для української армії замовлять чимало танків та автотехніки

Україна за державним оборонним замовленням цього року планує замовити до 100 танків і до 500 одиниць автотехніки високої прохідності.

Про це в інтерв'ю "Українським Новинам" розповів заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Юрій Бровченко.

"Якщо ми говоримо про танки, то це до сотні танків, якщо про автомобільну техніку – автотехніка високої прохідності, в тому числі автотягачі, буде замовлено близько 500 одиниць", – сказав Бровченко.

За його словами, також планується імпортувати невеликі мікроавтобуси для перевезення особового складу.

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