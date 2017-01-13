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НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП

Для вантажівок можуть ввести плату за проїзд дорогами України

19:11, сьогодні 1523 Читать новость на русском
Вантажівка
Вантажівка / pmg.ua

Глава "Укравтодору" виступає за введення плати за проїзд українських великогабаритних транспортних засобів по дорогах країни.

Про це виконуючий обов'язки голови "Укравтодору" Славомір Новак повідомив у інтерв'ю виданню "Фокус".

"Я сперечаюся з бюджетним комітетом ВРУ про необхідність введення оплати для вантажного транспорту, починаючи з першої нашої зустрічі. Дороги руйнують саме вантажівки. До того ж бізнес з кожної поїздки отримує прибуток, тому і за використання доріг він повинен платити", – вважає Новак.

Виконуючий обов'язки голови Державного агентства автомобільних доріг додав, що народні обранці практично погодилися ввести оплату за транзит вантажного транспорту українськими дорогами.

"Найбільше експлуатують українські дороги саме вітчизняні вантажоперевізники. Буде чесно, якщо українські підприємці платитимуть за використання доріг нарівні з іноземцями. Таке рішення стикається з опором аграрного лобі, але якщо ми хочемо мати країну з нормальною мережею доріг – іншого виходу немає", – підкреслив глава "Укравтодору".

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Теги: Україна гроші Транспорт Верховна Рада
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