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НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПЕРЕПОХОВАННЯ ОЛЕКСАНДРА ОЛЕСЯ ГРИП В УКРАЇНІ

Для вбивства Кім Чен Ина США створять спецзагін з Південною Кореєю, – ЗМІ

11:55, сьогодні 1124 Читать новость на русском
Кім Чен Ин
Кім Чен Ин / Getty Images

Американський спецназ і збройні сили Південної Кореї сформують спеціальний підрозділ, метою якого буде ліквідація лідера КНДР Кім Чен Ина в разі війни з Північною Кореєю.

Про це повідомило агентство Yonhapnews з посиланням на джерела у військових колах Сеула.

Бригаду планують сформувати вже цього року. Передбачається, що вона налічуватиме 1-2 тис. людей. Американські військові діятимуть під керівництвом південнокорейського командування.

Також у найближчі місяці США і Сеул домовилися провести ряд спільних тренувань для відпрацювання можливих сценаріїв.

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До завдання загону входитиме не тільки вбивство Кім Чен Ина, але й нейтралізація всього вищого політичного і військового керівництва КНДР.

Теги: США Політика Північна Корея Південна Корея Кім Чен Ин
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