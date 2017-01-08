Для вбивства Кім Чен Ина США створять спецзагін з Південною Кореєю, – ЗМІ

Американський спецназ і збройні сили Південної Кореї сформують спеціальний підрозділ, метою якого буде ліквідація лідера КНДР Кім Чен Ина в разі війни з Північною Кореєю.

Про це повідомило агентство Yonhapnews з посиланням на джерела у військових колах Сеула.

Бригаду планують сформувати вже цього року. Передбачається, що вона налічуватиме 1-2 тис. людей. Американські військові діятимуть під керівництвом південнокорейського командування.

Також у найближчі місяці США і Сеул домовилися провести ряд спільних тренувань для відпрацювання можливих сценаріїв.

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До завдання загону входитиме не тільки вбивство Кім Чен Ина, але й нейтралізація всього вищого політичного і військового керівництва КНДР.