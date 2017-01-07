Для всіх видів транспортних засобів перекрили траси на Миколаївщині

Виїзд на траси з Миколаєва відучора, 6 січня, перекритий для всіх видів транспорту.

Найпроблемнішими є київська траса, дороги на Херсон, Очаків і Кропивницький.

Впродовж останньої доби рятувальники витягли зі снігової пастки 39 машин. Через негоду на Миколаївщині вісім населених пунктів залишились без електрики. А у самому Миколаєві колії замело снігом так, що кілька маршрутів трамваїв не працюють.

Втім, синоптики втішають, що через добу опади припиняться. Але температура повітря знизиться до -20 градусів.

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Раніше обмеження руху транспортних засобів через складні погодні умови оголосили на Херсонщині та Одещині.