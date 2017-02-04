Для затримки небезпечних злодіїв на Херсонщині задіяли понад 50 поліцейських
На Херсонщині затримали банду, яка грабувала фермерів у кількох регіонах. Четверо раніше засуджених "КАМАЗами" вивозили зерно зі складів та ангарів, а потім продавали на елеватор.
За один раз їм вдавалось викрасти аж 30 тонн продукції.
Затримали крадіїв на гарячому, коли ті намагалися вичистити чергове зерносховище.
Злочинці використовували для відсікання, в разі їх затримання, саморобні шипи, які розкидалися на під'їздах до складського приміщення. Ми вже встановили який саме склад, в якому населеному пункті будуть грабувати злочинці, відповідно, провели спецоперацію, на яку ми задіяли понад 50 співробітників поліції,
– розповів заступник начальника ГУ НП в Херсонській області Микола Цап.
Поліція підозрює, що затримані причетні до схожих злочинів у сусідніх регіонах.
Проти банди відкрили провадження, крадіям загрожує до 6-ти років в’язниці.
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