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СЕРГІЙ ПАШИНСЬКИЙ БЮДЖЕТ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ ТЕРАКТ У СТАМБУЛІ
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СЕРГІЙ ПАШИНСЬКИЙ БЮДЖЕТ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ ТЕРАКТ У СТАМБУЛІ

Для жителів Донбасу війна стала роботою, – експерт

08:03, сьогодні 1891 Читать новость на русском
Конфлікт на Донбасі буде тривалим, а 2017 рік – складним
Конфлікт на Донбасі буде тривалим, а 2017 рік – складним / Факти. ICTV

В 2017 році економічна ситуація в Україні навряд чи стане кращою. – курс гривні не втримають через борги "Приватбанку" і перехід малого і середнього бізнесу в "тінь". Гривню вочевидь, будуть додруковувати, що спричинить сплеск інфляції.

Таку думку сайту "24" висловила політичний експерт Тетяна Лупова, коментуючи основні тенденції 2017 року.

Наступний рік характеризуватиметься продовженням стресової ситуації, в якій українці перебувають вже кілька років. Це і війна, і економічна криза. У людей виникає масова і неконтрольована агресія. Це вже показник для України. Влада ще не усвідомила масштаби цього процесу і не знає, що робити з багатомільйонною країною, в якій така складна ситуація,
– наголошує експерт.

Крім того, за словами Лупової, навряд чи в 2017 році Україні нададуть безвізовий режим з Євросоюзом. Якщо ж рішення про "безвіз" ухвалять, то "на таких рабських умовах, що краще б його не було".

"Одна справа, коли ти їдеш з візою і точно знаєш, що тебе пропустять на кордоні. І зовсім інша – "безвіз", коли тебе можуть розвернути назад без пояснення причин. Українці просто не зовсім розуміють і думають, що "безвіз" – це держава без кордонів", – зауважує експерт.

Говорячи про ситуацію на Донбасі, політолог відзначила той факт, що Мінські переговори зайшли в глухий кут, а в української влади немає варіантів щодо проведення місцевих виборів в ОРДЛО. Як вважає Лупова, припинення фінансування цих районів – єдиний варіант призупинити весь цей бедлам.

Багато місцевих жителів там непогано живуть. За їхніми розповідями, вони отримують пенсію в Україні, зарплату від терористів. Ті, хто воює, отримують за це гроші. Для них стало свого роду роботою – піти на війну. Але Росія продовжить агресію. Будуть спалахи бойових дій. Цей конфлікт дуже тривалий,
– переконана Тетяна Лупова.

Читайте також: Бюджет-2017: про головні показники і перспективи їх виконання

Теги: Україна Політика Війна на Донбасі Долар-Гривня Інфляція Безвізовий режим
Джерело: 24 канал
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