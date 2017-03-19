"ДНР" і "ЛНР" готуються інтегруватись у Росію

В окупованому Криму російські посадовці та терористи Донбасу заявили про створення "інтеграційного комітету "Росія – Донбас".

У першому засіданні, яке відбулося 17 березня, взяли участь ватажки фейкових республік Ігор Плотницький і Олександр Захарченко, пише "Радіо Свобода".

За словами вождів "ЛДНР", з Україною їх більше нічого не пов’язує, а провідним партнером для них є Російська Федерація, до якої вони сподіваються увійти.

Крім того, під час засідання депутати Держдуми висунули ініціативу щодо так званих "громадян "ЛДНР". Мається на увазі спеціальний проект, у межах якого Росія співпрацюватиме з окупованим Донбасом в усіх напрямках – економічному, соціальному, культурному та гуманітарному.

Зауважимо, що координатором комітету став депутат Держдуми Росії та заступник голови Руської громади Криму Андрій Козенко, який свого часу заявляв, що створив у Держдумі групу з "парламентських контактів" із "ЛДНР".

Вже під час засідання так званого "інтеграційного комітету", Козенко зазначив, що підготував законопроект про скасування необхідності трудових патентів для "громадян" "ДНР" і "ЛНР".

Також голова окупаційного кримського "парламенту" Володимир Константинов запропонував проект "Россрегіон", у межах якого ніби стане можливим найповніша співпраця з терористичними угрупованнями Донбасу.

Додамо, що ресурс сумнівається у реалізації цих гучних заяв, оскільки перед захопленням бойовиками українських підприємств (в основному шахти та меткомбінати) на Донбасі, в "ЛДНР" прогнозували збільшення "бюджетів" чи не у двічі після отримання "податків".

Однак, шахтам потрібні ринки збуту, а металургійним підприємства – сировина, тому поки що вони зупиняються.

Видання наголошує, щоб вони запрацювали, їх слід включити до виробничих ланцюжків. Щоправда, сполучення з партнерами на підконтрольній Україні території урвалися,відтак шахтам та металургійним підприємствам шукають нові контакти.

Так, під час наради заступника голови російського уряду Дмитра Козака з представниками великих металургійних підприємств обговорювалася співпраця між захопленими підприємствами та такими російськими гігантами, як "Сєвєрсталь" Олексія Мордашова та "Металоінвест" Алішера Усманова (останньому належить "Луганськтепловоз").

До слова, у "Сєвєрсталі" та "Металоінвесті" журналістам заперечили факт наради, так само як і прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков. Однак представник так званої "ЛНР" у Мінській групі Владислав Дейнего підтвердив "бажання російських компаній" постачати руду.

Варто також зазначити, під "націоналізацією" з боку бойовиків мається на увазі зовнішнє управління, яке здійснюватиме ЗАО "Внєшторгсєрвіс" – воно фігурує в постановах так званих "рад міністрів" обох угруповань, і "ДНР", і "ЛНР". За інформацією, "Радіо Свобода" фірм за такою назвою понад десять розкидано по всій Росії: від Примор’я до Курська, є навіть у Придністров’ї.

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