До 2020 року Міністерство оборони України планує перейти на контрактну службу

Про це під час брифінгу у середу заявив голова підкомітету №5 Комітету реформ Міністерства оборони України та Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Кропивченко.

Він розповів, що за останній рік на контрактну службу прийнято більше охочих, ніж за останні 15 років, пише "Укрінформ".

До 2020 року в нас є перспектива перейти на 100% військо за контрактом,

– сказав Кропивченко.

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Голова підкомітету уточнив, що загалом планується набрати на службу за контрактом 250 тисяч - за нормами мирного часу.

На сьогодні до ЗСУ прийнято понад 67 тисяч на військову службу за контрактом. В тому числі, понад 7,5 тисячі офіцерів. Це більше, ніж за останні 15 років,

– сказав Кропивченко.