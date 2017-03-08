До 8 березня Порошенко підрахував, скільки жінок в лавах ЗСУ

Президент України Петро Порошенко привітав українських жінок зі святом 8 березня.
Відеопривітання він розмістив у своєму Facebook.
Порошенко озвучив, скільки на сьогодні в лавах українських збройних сил є представниць прекрасної статі.
"На сьогодні у лавах ЗСУ проходять військову службу і працюють 54 тисяч жінок, з них понад 20 тисяч – жінки-військовослужбовці. З початку цього року на контракт вступили більше двох тисяч жінок. Стільки ж мають статус учасників бойових дій. Відсоток жінок, які приходять в армію захищати Україну, постійно зростає", – зазначив він.
В іншому привітанні Порошенко похвалився, що вже знає свою дружину Марину 33 роки.
Спеціально до 8 березня президент змінив свою обкладинку у Facebook на фото з українськими жінками-військовими.
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