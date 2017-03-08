09:41
8 бер 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЗАТРИМАННЯ НАСІРОВА БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ 8 БЕРЕЗНЯ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. РПЦ прирівняло Поклонську до святих. Валізка для Путіна
Вєсті Кремля
21:49, 7 березня
Вєсті.UA. Баланда для Насірова. Священики та повії
Вєсті.UA
19:49, 7 березня
Боротьба за мантії: які одіозні судді змагаються за місце у Верховному суді
ЦРУ
08:25, сьогодні
Випуск новин за 23:00: Женевський автосалон. Підтримка України від США
Випуск новин
00:36, сьогодні
Про статус окупованого Донбасу та невизначену більшість у Раді, – відверте інтерв’ю з Мустафою Найємом
Лівий берег з Сонею Кошкіною
00:16, 3 березня
Телеканал новин 24 Новини Україна
ЗАТРИМАННЯ НАСІРОВА БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ 8 БЕРЕЗНЯ

До 8 березня Порошенко підрахував, скільки жінок в лавах ЗСУ

09:33, сьогодні 19 Читать новость на русском
Порошенко привітав українок з 8 березня
Порошенко привітав українок з 8 березня / Twitter Петра Порошенка

Президент України Петро Порошенко привітав українських жінок зі святом 8 березня.

Відеопривітання він розмістив у своєму Facebook.

Порошенко озвучив, скільки на сьогодні в лавах українських збройних сил є представниць прекрасної статі.

"На сьогодні у лавах ЗСУ проходять військову службу і працюють 54 тисяч жінок, з них понад 20 тисяч – жінки-військовослужбовці. З початку цього року на контракт вступили більше двох тисяч жінок. Стільки ж мають статус учасників бойових дій. Відсоток жінок, які приходять в армію захищати Україну, постійно зростає", – зазначив він.

В іншому привітанні Порошенко похвалився, що вже знає свою дружину Марину 33 роки.

Спеціально до 8 березня президент змінив свою обкладинку у Facebook на фото з українськими жінками-військовими.

Читайте також: Жінка в тіні. Без кого не було би поезії Маяковського, музики Леннона та прози Бредбері

Теги: 8 березня Петро Порошенко Збройні Сили України Політика Україна
Джерело: 24 Канал
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
  • facebook
  • vkontakte
Публікації
Скандальний виступ студії "Квартал 95" у Латвії розгнівав користувачів мережі
 11 вересня 2016 , 19:08 342
У мережі з'явились чергові фото оголеної заступниці Авакова
 14 листопада 2016 , 01:35 149
"Приватбанк" можуть об'єднати з державним банком "Ощадбанк"
 20 грудня 2016 , 14:45 1
Польський реформатор побачив в Україні економічне зростання
 5 листопада 2016 , 10:27 10
Шевченковий маршрут: що відвідати і подивитися у Кобзареві дні
 9 березня , 10:04
День Гідності і Свободи: спецпроект
 21 листопада 2016 , 19:15
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук