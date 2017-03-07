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До 8 березня в Росії здають в оренду величезні букети троянд

11:48, сьогодні 1034 Читать новость на русском
У Москві можна орендувати величезний букет троянд
У Москві можна орендувати величезний букет троянд / Фото з соцмереж

До 8 березня у Росії з'явився новий бізнес з оренди святкового букета зі 101 троянди на 10 хвилин.

Відповідні оголошення поширюються у соцмережах.

Працює мережа доставок букета "на заздрість хлопцю і подругам" по Москві та по інших містах Росії. Послуга коштує від 1000 рублів. У цю вартість входить 10 хвилин оренди троянд, з якими можна сфотографуватися, а також доставка цих квітів по місту.

Хочете, щоб вас поревнував ваш хлопець? Позаздрили подруги? Спеціально для вас ми привеземо шикарний букет зі 101 троянди. Після приїзду у вас буде 10 хвилин, щоб зробити стільки фото і селфі, скільки ви захочете. Вартість оренди квітів 1000 рублів з доставкою по Москві! Доставляємо квіти 6, 7, 8 і 9 березня. P.S. Додати до свого букету коробочку Gucci, Dolce&Gabbana, Chanel, Guess, Armani, Tiffany&Co + 300 рублів або пакет ЦУМ + 100 рублів,
– мовиться в постах.

Хотите чтобы вас поревновал ваш парень?? Позавидовали подруги???⠀ Специально для вас мы привезем шикарный букет из 101 розы???⠀ После приезда у вас будет 10 минут, чтобы сделать столько фото и селфи, сколько вы захотите?⠀ Стоимость аренды цветов 1000₽ с доставкой по Москве! Доставляем цветы 6, 7, 8 и 9 марта?⠀ P.S. Добавить к своему букету коробочку Gucci, Dolce&Gabbana, Chanel, Guess, Armani, Tiffany&Co + 300₽ ? или пакет ЦУМ + 100₽.

A post shared by Аренда роз на 8 марта (@rentroses) on

Варто відзначити, що сам букет зі 101 троянди в цих інтернет-магазинах також можна придбати. Його вартість становить 10 тисяч рублів.

Деякі "бізнесмени" з Санкт-Петербурга, крім коробочок люксових брендів пропонують доставку букета на автомобілі преміального класу (Lexus, BMW, Mercedes). Про вартість такої послуги можна дізнатися, написавши в директ.

Аренда шикарного букета из 101 розы на 10 минут?⠀ Все будут тебе завидовать???⠀ К букету можно арендовать оригинальные брендовые пакеты и коробочки ?⠀ Стоимость аренды цветов 1000₽ с доставкой по Москве ?⠀ Доставляем цветы 6, 7, 8 и 9 марта?⠀ Заказать услугу:⠀ Direct ?⠀ WhatsApp? +7(968)020-65-88⠀ P.S. Добавить к своему букету коробочку Gucci, Dolce&Gabbana, Chanel, Guess, Armani, Tiffany&Co + 300₽ ?⠀ ⠀⠀ #арендацветов #8марта #цветынапрокат #цветы #101роза #розы #букет #букетна8марта #тюльпаны #весна #девушка #цум #мода #отношения #праздник #фото #селфи #красота #фотография #прокатцветов #доставкацветов #цветымосква #москва #фотосессия

A post shared by Аренда цветов на 8 марта Мск? (@arendatsvetov) on

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Теги: Новини Росії Курйози 8 березня Москва
Джерело: 24 Канал
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