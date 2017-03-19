До анексованого Криму знову приїхали політики з Європи. РосЗМІ говорять, що й українські

Делегація європейських політиків переважно з сепаратистськими поглядами вкотре незаконно проникла на територію окупованого Росією Криму.

Як пишуть "РИА Новости" вони перебуватимуть там три дні.

Так звана делегація складається з 20 осіб, до яких входять депутати Європарламенту. Щоправда, їхніх прізвищ не називають.

Натомість згадано про депутатів радикальної партії Сербії Мілована Боіча і Дубравка Боіча, членів президії Сербської радикальної партії Олександра Шешеля, сербського письменника і політолога, професор Баня-Лукського університету Срджа Трифковіча, а також член палати депутатів парламенту Чеської Республіки Ярослав Голика.

Читайте також: Діти з автоматами: мережу шокувало відео з концерту в Севастополі

Російські пропагандистські ЗМІ також пишуть, що до окупованого Криму прибули також й українські політики, проте їхніх прізвищ також не озвучують.

До слова, це вже не перші візити закордонних політиків на території анексованого Росією півострова. МЗС України вимагає від Сербії пояснень щодо поїздок її політиків до Криму.