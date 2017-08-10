До державного кордону Латвії впритул наблизилися російські кораблі

Чотири військові судна Росії увійшли в економічну зону Латвії.

Про це повідомили Національні збройні сили Латвії у Twitter.

У виключній економічній зоні країни виявили кораблі РБ-42, РБ-401, буксир "Анатолій Птіцин" і танкер "Лена".

LV ekskl. ekonom. zonā 8 j.j. no terit.jūras bruņotie spēki 10.08. identif. arī Krievijas BS velkoni “A.Ptitsyn” un tankkuģi “Lena" — NBS (@Latvijas_armija) 10 августа 2017 г.

Напередодні ж повз кордон країни пролетіли російські військові літаки – два Су-27 і два Ан-26.

Читайте також: Саакашвілі розповів про нові окупаційні плани Росії

Зазначимо, що з початком агресії в Україні Росія регулярно "брязкає зброєю" біля кордонів не лише Латвії, а й інших балтійських держав. Ситуація може загостритися під час російсько-білоруських військових навчань "Захід", які пройдуть у другій половині вересня.

У Міноборони Латвії вже заявили, що готові до провокацій з боку Москви.