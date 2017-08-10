До державного кордону Латвії впритул наблизилися російські кораблі

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Чотири військові судна Росії увійшли в економічну зону Латвії.
Про це повідомили Національні збройні сили Латвії у Twitter.
У виключній економічній зоні країни виявили кораблі РБ-42, РБ-401, буксир "Анатолій Птіцин" і танкер "Лена".
Напередодні ж повз кордон країни пролетіли російські військові літаки – два Су-27 і два Ан-26.
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Зазначимо, що з початком агресії в Україні Росія регулярно "брязкає зброєю" біля кордонів не лише Латвії, а й інших балтійських держав. Ситуація може загостритися під час російсько-білоруських військових навчань "Захід", які пройдуть у другій половині вересня.
У Міноборони Латвії вже заявили, що готові до провокацій з боку Москви.