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До державного кордону Латвії впритул наблизилися російські кораблі

14:13, сьогодні 1346 Читать новость на русском
Російські військові кораблі наблизились до Латвії
Російські військові кораблі наблизились до Латвії / korabli.eu

Чотири військові судна Росії увійшли в економічну зону Латвії.

Про це повідомили Національні збройні сили Латвії у Twitter.

У виключній економічній зоні країни виявили кораблі РБ-42, РБ-401, буксир "Анатолій Птіцин" і танкер "Лена".

Напередодні ж повз кордон країни пролетіли російські військові літаки – два Су-27 і два Ан-26.

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Зазначимо, що з початком агресії в Україні Росія регулярно "брязкає зброєю" біля кордонів не лише Латвії, а й інших балтійських держав. Ситуація може загостритися під час російсько-білоруських військових навчань "Захід", які пройдуть у другій половині вересня.

У Міноборони Латвії вже заявили, що готові до провокацій з боку Москви.

Теги: Новини Росії Латвія Водний транспорт
Джерело: 24 Канал
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