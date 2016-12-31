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До дня народження Андрія Хливнюка: ТОП-10 найкращих пісень "Бумбоксу"

21:50, сьогодні 261 Читать новость на русском
Хливнюку сьогодні 37
Хливнюку сьогодні 37 / 24 Канал

31 грудня лідеру популярного українського гурту "Бумбокс" Андрію Хливнюку виповнюється 37 років.

Він є автором текстів пісень "Бумбоксу", які нерідко розбирають на цитати.

До дня народження музиканта пропонуємо підбірку з 10 кращих композицій гурту на думку журналістів сайту 24tv.ua.

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"Люди"

"Дитина"

"Поліна"

"Вахтерам"

"Наодинці"

"Квіти у волоссі"

"Ким ми були"

"Бета-каротин"

"Зима"

Happy End

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Теги: Україна LifeStyle Музика Культура українці
Джерело: 24 Канал
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