До дня народження Андрія Хливнюка: ТОП-10 найкращих пісень "Бумбоксу"

31 грудня лідеру популярного українського гурту "Бумбокс" Андрію Хливнюку виповнюється 37 років.
Він є автором текстів пісень "Бумбоксу", які нерідко розбирають на цитати.
До дня народження музиканта пропонуємо підбірку з 10 кращих композицій гурту на думку журналістів сайту 24tv.ua.
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"Люди"
"Дитина"
"Поліна"
"Вахтерам"
"Наодинці"
"Квіти у волоссі"
"Ким ми були"
"Бета-каротин"
"Зима"
Happy End
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