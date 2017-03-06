До голови Солом'янського суду приїхав "Національний корпус": опубліковано відео

Активісти "Національного корпусу" приїхали додому до голови Солом'янського суду Людмили Шереметьєвої та звернулись з закликом прибути на робоче місце для розблокування судового засідання щодо глави ДФС Романа Насірова.

Про це "Національний корпус" повідомив на сторінці своєї групи у Facebook.

За словами активістів, з Людмилою Шереметьєвою вдалось поспілкувалися через закриті двері квартири. На пропозицію прибути до суду Шереметьєва не дала згоди, і зазначила, що викличе поліцію.

Частина представників Нацкорпусу залишається біля її будинку.

Вона вдома. Ми переказали їй прохання прибути до суду. Готові забезпечити їй транспортування до суду,

– повідомили активісти.

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Нагадаємо, 5 березня суддя Солом'янського райсуду Києва Олександр Бобровник оголосив перерву. 6 березня буде визначена дата продовження суду щодо обрання запобіжного заходу Насірову.



Біля Солом'янського районного суду Києва зібралось чимало активістів, аби заблокувати будівлю і не дати підозрюваному голові ДФС Роману Насірову покинути залу суду.