До кібератак причетне найвище керівництво Росії, – розвідка США

Російська Федерація проводитиме кібератаки на відомства Америки і у майбутньому.
Про це заявив директор Національної розвідки США Джеймс Клеппер під час озвучення спільної позиції американських спецслужб у Сенаті, передає AFP.
Він зазначив, що володіє даними про використання Росією кібертактик та інструментів з метою впливу на громадську думку у Європі.
За нашими оцінками, лише найвище російське керівництво могло уповноважити останнє викрадення та розкриття даних, спрямоване на (президентські, – 24) вибори, враховуючи обсяг та уразливість тих, на кого це було націлено,
– заявив Клеппер.
Керівник розвідки додав, що хакерські атаки не вплинули на результати виборів у США. Але попри це Росія продовжує становити головну і постійно зростаючу загрозу для уряду Штатів.
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На думку директора Нацрозвідки США, у майбутньому Кремль спрямовуватиме кібератаки на збір розвідувальної інформації та проведення операцій впливу для підтримки військових та політичних цілей Росії.
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