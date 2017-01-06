  • укр
  • рус
02:02
6 січ 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
СЕРГІЙ ПАШИНСЬКИЙ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПЕРЕПОХОВАННЯ ОЛЕКСАНДРА ОЛЕСЯ ГРИП В УКРАЇНІ
Для можливості перегляду онлайну потрібно встановити Adobe Flash
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Підступний план Чингісхана. Путін роздає подарунки друзям
Вєсті Кремля
11:54, 1 січня
Вєсті.UA. Жир. Некошерний Гройсман. Хто краде іграшки в Коломойського
Вєсті.UA
18:44, 31 грудня 2016
Найрезонансніші корупційні скандали 2016 року
ЦРУ
21:54, 29 грудня 2016
Підсумковий випуск новин за 21:00: Додатковий призов до армії. Теракт у Туреччині
Випуск новин
22:15, 5 січня
Подробиці націоналізації
Лівий берег з Сонею Кошкіною
13:01, 22 грудня 2016
Телеканал новин 24 Новини Міжнародні новини
СЕРГІЙ ПАШИНСЬКИЙ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПЕРЕПОХОВАННЯ ОЛЕКСАНДРА ОЛЕСЯ ГРИП В УКРАЇНІ

До кібератак причетне найвище керівництво Росії, – розвідка США

23:19, 5 січня 1047 Читать новость на русском
Хакер
Хакер / zefir.space

Російська Федерація проводитиме кібератаки на відомства Америки і у майбутньому.

Про це заявив директор Національної розвідки США Джеймс Клеппер під час озвучення спільної позиції американських спецслужб у Сенаті, передає AFP.

Він зазначив, що володіє даними про використання Росією кібертактик та інструментів з метою впливу на громадську думку у Європі.

За нашими оцінками, лише найвище російське керівництво могло уповноважити останнє викрадення та розкриття даних, спрямоване на (президентські, – 24) вибори, враховуючи обсяг та уразливість тих, на кого це було націлено,
– заявив Клеппер.

Керівник розвідки додав, що хакерські атаки не вплинули на результати виборів у США. Але попри це Росія продовжує становити головну і постійно зростаючу загрозу для уряду Штатів.

Читайте також: Кібератаки Росії на США – це акт війни, – Маккейн

На думку директора Нацрозвідки США, у майбутньому Кремль спрямовуватиме кібератаки на збір розвідувальної інформації та проведення операцій впливу для підтримки військових та політичних цілей Росії.

Теги: Політика Новини Росії США хакери Вибори у США
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Публікації
Не
5 січня, 22:37 Не "Кварталом" единым: об украинском абсурдизме и его истории
Дмитро Бєлобров 1 2555
Додатковий призов до армії, як зробити долар нижче 20 гривень, ОЕ в Криму – найцікавіше за день
5 січня, 22:02 Додатковий призов до армії, як зробити долар нижче 20 гривень, ОЕ в Криму – найцікавіше за день
3593
Як уникати та лікувати обмороження – це важливо знати
5 січня, 21:40 Як уникати та лікувати обмороження – це важливо знати
1854
Чим запам'ятався грудень: історія місяця в гіфках
5 січня, 21:00 Чим запам'ятався грудень: історія місяця в гіфках
Даниїл Задорожний 714
Цікавинки про ялинки: топ-7 українських новорічних красунь
5 січня, 20:30 Цікавинки про ялинки: топ-7 українських новорічних красунь
Яніна Ткачук 888
Путіну дали команду починати прощатися, – журналіст
 7 грудня 2016 , 16:02 8
Хокінг оголосив про настання найстрашнішого часу
 3 грудня 2016 , 07:41 70
Хресна хода рушила на Київ: багато поліції, ікон та екстраординарні обряди з мікрофонами
 26 липня 2016 , 22:03 16
Суттєве похолодання йде в Україну
 20 грудня 2016 , 12:18
Журналісти з'ясували, що сталося зі знаменитою "йолкою" часів Євромайдану
28 листопада 2016 , 03:56
Чубаров назвав організатора провокацій в Криму
 26 серпня 2016 , 21:05
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук