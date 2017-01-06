До кібератак причетне найвище керівництво Росії, – розвідка США

Російська Федерація проводитиме кібератаки на відомства Америки і у майбутньому.

Про це заявив директор Національної розвідки США Джеймс Клеппер під час озвучення спільної позиції американських спецслужб у Сенаті, передає AFP.

Він зазначив, що володіє даними про використання Росією кібертактик та інструментів з метою впливу на громадську думку у Європі.

За нашими оцінками, лише найвище російське керівництво могло уповноважити останнє викрадення та розкриття даних, спрямоване на (президентські, – 24) вибори, враховуючи обсяг та уразливість тих, на кого це було націлено,

– заявив Клеппер.

Керівник розвідки додав, що хакерські атаки не вплинули на результати виборів у США. Але попри це Росія продовжує становити головну і постійно зростаючу загрозу для уряду Штатів.

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На думку директора Нацрозвідки США, у майбутньому Кремль спрямовуватиме кібератаки на збір розвідувальної інформації та проведення операцій впливу для підтримки військових та політичних цілей Росії.