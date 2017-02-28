До Києва їдуть голови МЗС Польщі та Великобританії

В Україну з офіційну візитом 1 березня приїдуть очільники міністерств закордонних справ Польщі і Великобританії Вітольд Ващиковський і Борис Джонсон.

Про це повідомляє "Інтерфакс".

У посольства Республіки Польща в Україні зазначили, що на порядку денному буде стояти питання мирного врегулювання ситуації на Донбасі, стан з правами людини в окупованому Криму, процес реформ, відносини Україна-ЄС, а також перспективи переговорного процесу в "нормандському форматі".

Міністри мають зустрітися з президентом Петром Порошенко, прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом та міністром закордонних справ Павлом Клімкіним.

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